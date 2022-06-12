Более тысячи бойцов тюменских студотрядов приступили к работе

Бойцы студенческих отрядов Тюменской области получили путевки на международные и всероссийские трудовые проекты Югры и на Ямала, Кемеровской, Челябинской, Липецкой областей, Красноярского края и Татарстана. Торжественное открытие Третьего трудового семестра состоялось 11 июня на Площади 400-летия Тюмени.

В трудовое лето-2022 вступили 1130 бойцов из Штабов студенческих отрядов ТИУ, ТюмГУ, ТюмГМУ, ГАУ Северного Зауралья, а также Межвузовского студенческого педагогического отряда "Комиссарский отряд "Товарищ"".

Председатель совета ректоров Тюменской области, ректор Тюменского индустриального университета, зампредседателя координационного совета по поддержке деятельности студенческих отрядов Тюменской области Вероника Ефремов отметила, что в этом году ряды отрядов пополнились не только студентами, но и школьниками – трудовым отрядом подростков "Сердце Сибири":

Очередное лето мы встречаем вместе и обещаем стране, что мы со своим юношеским задором и профессионализмом не опустим флаги и пойдем трудовым десантом широко по всей стране от Тюмени и Ямала до Красноярска и Крыма. Нас в этом году стало больше тысячи, помимо этого, в наших рядах появилась молодежь – трудовые отряды подростков, они начнут свою трудовую деятельность в пришкольных лагерях, а потом вольются в движение студенческих отрядов. Давайте поприветствуем ветеранов, спасибо вам за то, что вы с нами. В добрый путь!

В трудовой семестр отправляются 27 отрядов, из них 12 строительных, 5 сервисных, 2 медицинских, 2 педагогических, 2 профильных (речники и энергетики), 1 сельскохозяйственный и 3 отряда проводников.

Строительные отряды региона в этом году выедут на всероссийские трудовые проекты "Бованенково" и "Харасавэй" ПАО "Газпром" в ЯНАО и Госкорпорации "Росатом" в Норильске Красноярского края и Озерске Челябинской области. Часть отрядов останется трудиться в регионе.

Педагоги будут трудиться в лагерях и детских оздоровительных центрах Тюменской, Свердловской, Челябинской областях, а также в Краснодарском крае.

Впервые тюменские бойцы-медики из СМО "Медик" прошли отбор в Международный студенческий медицинский отряд "Атлант" в Новокузнецке, где будут работать в качестве младшего медицинского персонала и пройдут хорошую производственную практику. СМО "Гермес" получил путевку на работу во Всероссийском студенческом медицинском отряде "Призвание" в г. Лениногорск, Республика Татарстан. Остальные бойцы-медики будут трудиться медицинских учреждениях региона.

Отряды проводников будут по традиции работать с АО "ФПК" в составе Всероссийского студенческого отряда проводников, обеспечивать комфорт и безопасность пассажиров на железнодорожном транспорте по таким направлениям, как: Тюмень - Махачкала, Тюмень – Адлер.

Сельскохозяйственный отряд "Жизнь" ГАУ Северного Зауралья отправится на Всероссийский сельскохозяйственный трудовой проект "Агроном-Сад" (Липецкая область), где будет собирать яблоки, а сервисный отряд "Латте" прошёл конкурсный отбор в межрегиональный проект "Ялта Интурист" в Республике Крым.

Специализированный отряд "Энерго" ГАУ Северного Зауралья проведёт третий трудовой семестр в компании ОАО "Россети".

Путевки на работу ребятам выдали президент Союза строителей Тюменской области Андрей Никитин, проректор по региональному развитию, непрерывному медицинскому образованию Тюменского ГМУ Светлана Соловьева, проректор по воспитательной работе Тюменского госуниверситета Ольга Загвизинская, проректор по молодежной политике ТИУ Антон Штин, проректор по учебно-воспитательной работе и молодежной политике ГАУ Северного Зауралья Анатолий Игловиков, командир ТРО МООО "РСО" Анастасия Досхоева, комиссар студенческих отрядов УрФО Елена Доценко, экс комиссар Тюменского областного студенческого отряда Александр Починок.

При подготовке к летнему трудовому сезону 350 студентов-участников студотрядов получили рабочие специальности: 200 – по строительному направлению, 120 – по направлению работы проводников пассажирских вагонов, 30 – по сервисному направлению.

По традиции в этот день помимо получения путевок на работу, ребята устроили флаговое шоу и спели любимые песни в кругу друзей. Заслуженные награды по итогам работы в отрядах получили активные бойцы и выпускники 2022 года.

Над ребятами пронесли большой флаг Российских студенческих отрядов, задев который каждый смог загадать желание на ближайшую целину.

По итогам трудового семестра-2022 года будут награждать лучших бойцов и выявлять лучший студенческий отряд, победитель получит переходящее знамя и звание "Лучший студенческий отряд", сейчас это звание носит студенческий педагогический отряд "Финист" ТюмГУ.

Организаторами мероприятия выступили Тюменское региональное отделение создания Молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды" (МООО "РСО") и Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Пресс-служба Тюменского областного студенческого отряда