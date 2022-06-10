Тюмень наградили за качественную организацию предоставления муниципальных услуг

По результатам XV Всероссийского конкурса "Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами" город Тюмень стал победителем в номинации "За высокое качество организации предоставления муниципальных услуг".

Такое решение приняла конкурсная комиссия под председательством директора Департамента межбюджетных отношений Минфина России Ларисы Ерошкиной, в состав также входили представители Министерства финансов Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, сообщества финансистов России, издательского дома "Бюджет".

В конкурсе приняли участие 263 муниципальных образования (116 городских округов, 130 муниципальных районов и 17 муниципальных округов) из 60 субъектов РФ.

Награду в рамках московской конференции для руководителей муниципальных образования, экспертов и представителей министерств получил замглавы города, директор департамента финансов и налоговой политики Андрей Пилипчук.