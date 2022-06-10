Заводоуковские школьники создают чат-бот для туристов

Школьники Заводоуковска разрабатывают чат-бот, который поведет туристов по историческим местам города. Идея его создания родилась во время установочной сессии регионального проекта "Кадры будущего. Тюменская область", которая прошла в апреле.

Для участия в проекте зарегистрировались и прошли отбор Елизавета Глупс, Виктория Черкасова, Дмитрий Ротькин, Анна Крашанина и Мария Фахурдинова. Ребята считают, что Заводоуковск имеет богатую историю, с которой нужно знакомить местных жителей и гостей города. Причем делать это нужно в удобном, интересном, современном формате. Это поспособствует увеличению интереса к историческим местам и поможет в привлечении туристического потока.

На первой образовательной сессии регионального проекта "Кадры будущего. Тюменская область" участники разработали и оформили паспорт проекта. Следующим этапом было создание самого чат-бота, который получил название "NAVI BOARD", и оформление QR-кода.

"Информировать жителей и гостей города будем с помощью информационных табличек с QR-кодом. Предлагаем разместить их на вокзалах, в школах и других общественных местах. Отсканировав QR-код, пользователь перейдёт в Telegram-канал, где найдёт сведения о достопримечательностях города, о том, как до них добраться, а также ознакомиться с подробной информацией в текстовом формате или посредством аудиогида. Это поможет выстроить туристический маршрут", - рассказала участница проектной команды Анна Крашанина.

"Считаем, что проект актуальный и востребованный, поэтому всячески будем способствовать его реализации. Ребята представят свой продукт на итоговом мероприятии проекта "Кадры будущего. Тюменская область", - подчеркнула координатор регионального проекта "Кадры будущего. Тюменская область" в Заводоуковском городском округе Надежда Лазарева.

Сегодня проектная команда занимается сбором и уточнением информации для наполнения чат-бота и составлением проектной документации. В данной работе активную поддержку оказывает научный сотрудник краеведческого музея Алексей Севостьянов. Завершить реализацию проекта планируется до сентября текущего года.