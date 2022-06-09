На ремонт дорог в районах Тюменской области выделено дополнительно 705,5 млн рублей

Более 705,5 млн рублей дополнительно направлено на ремонт дорог в районах Тюменской области, сообщает Главное управление строительства ТО.

Тюменская область и Росавтодор заключили соглашение о предоставлении целевого межбюджетного трансферта. По его условиям в 2022 году регион получил на ремонт дорог более 474,1 млн рублей. Ещё 231,4 млн рублей выделил областной бюджет. На эти средства будут отремонтированы 8 участков дорог в восточных районах области общей протяжённостью почти 35,8 км.

"Для ремонта с использованием средств госпрограммы "Развитие транспортной системы" выбраны самые загруженные участки трасс. Контракты заключены. К 15 октября все работы будут выполнены", - прокомментировал замначальника ГУС ТО Андрей Чистяков.

Согласно плану, отремонтированы будут участки:

Абатское — Викулово - 6 км

Аромашево — Вагай - 4,6 км

Полозаозерье — Кутырева - 5,3 км

Ишим — Викулово (Викуловский район) — 1,8 км

Голышманово-Аромашево — 4 км

Ишим — Викулово (Ишимский район) - 5,9 км

Ишим — Казанское гр.Казахстана - 7 км

Подъезд к. Большое Сорокино - 1,2 км

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