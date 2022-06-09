Железнодорожный круиз "В Сибирь" поможет москвичам больше узнать о Тюмени и Тобольске

В рамках сотрудничества Тюменской области с компанией РЖД запускается летняя серия железнодорожных круизов "В Сибирь". Первый комфортабельный поезд из Москвы прибудет в Тюмень в воскресенье, 12 июня. На следующий день, 13 июня, путешественников ждет древняя столица Сибири – Тобольск.

Тур рассчитан на 6 дней и 5 ночей (с 10 по 15 июня) и охватывает пять городов: Москву, Казань, Тюмень, Тобольск и Пермь.

В Тюмени туристам предлагается сразу два варианта досуга на выбор. Так, они смогут принять участие в обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по первому русскому городу в Сибири с прогулкой по набережной, а затем отправятся в тур "Черное золото Сибири", где пройдут посвящение в нефтяники, узнают историю нефтеразведки в регионе и продегустируют уху "с нефтью". Второй вариант включает путешествие в село Покровское с посещением легендарного Дома-музея Григория Распутина. После этого у туристов будет свободное время. По желанию они смогут побывать на термальных курортах региона, приобрести дополнительные экскурсии или прогуляться по городу. В завершение дня их ждет ужин в кафе и отправление в Тобольск.

В Тобольске туристы смогут проникнуться атмосферой древнего города, познакомиться с мощным историческим наследием древней столицы Сибири. Путешественники посетят Свято-Знаменский Абалакский мужской монастырь, ботанический сад "Ермаково поле", фабрику художественных косторезных изделий. После обеда в одном из городских кафе они прогуляются по территории кремля, побывают на Базарной площади, отправятся на экскурсию в Музей Семьи Императора Николая II и тематический парк "Тобол".

Второй поезд в рамках железнодорожного круиза в "Сибирь" прибудет в Тюмень и Тобольск 10 и 11 июля соответственно.

Впервые Тюменская область встретила жд-круиз "В Сибирь" 7 марта.