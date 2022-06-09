В Тюменской области завершается посевная кампания

Фото - ООО "Агрофирма "КРиММ"

По данным управлений АПК районов/округов в Тюменской области на 9 июня яровой сев в сельскохозяйственных организациях завершен на 99,2%.

12 районов завершили посевную полностью, 5 районов выполнили работы на 99% и выше.

Всего в регионе посеяно: 703 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур - 100% от плана, дальше работа идет с его перевыполнением; 51,6 тыс. га гороха - 105% от плана; 7992 га картофеля - 95% от плана, 1046 га овощей - 89% от плана.