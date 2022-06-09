Депутаты вместе с жителями Тюмени держат на контроле работы по благоустройству дворов

В 2022 году в областном центре будет благоустроено 55 дворовых территорий, работы уже ведутся, горожане и депутаты Тюменcкой городской думы следят за качеством их выполнения и соблюдением установленных сроков.

Депутат Андрей Лазарев вместе с руководителем управы Центрального округа Артемом Павлюченко побывал во дворе дома № 6 по ул. Газовиков. По проекту на территории расширят внутридворовой проезд, оборудуют тротуары и установят МАФы. Жильцы многоэтажки пожаловались депутату, что строители, перекопав двор, более десяти дней не выходят на объект. По словам подрядчика, рпботы приостановлены из-за внесения изменений в план благоустройства. Андрей Лазарев призвал подрядчика возобновить работы и оборудовать отмостки и подходы к подъездам. Во дворе дома №9 на ул. Муравленко рабочие уже заменили сети водоснабжения, выполнили работы по водоотведению, уложили бордюры, отсыпали щебень. Завершить благоустройство здесь планируют досрочно.

Андрей Лазарев отметил, что включение дворов в программу "Формирование комфортной городской среды" стало возможным благодаря неравнодушию самих горожан. "Люди, которые стремятся сделать свой двор и город комфортными, благоустроенными, достойны всяческой поддержки", –считает депутат.

Екатерина Вешкурцева убедилась, что работы по адресам: ул. К. Маркса, 104 и Волгоградская, 117 - ведутся в соответствии с графиком. Жильцы домов и управляющая компания проявили активность, самостоятельно оформили необходимый пакет документов для управы Калининского округа и согласовали проект благоустройства. В избирательном округе депутата в этом сезоне благоустроят три дворовые территории. "Это создаст комфортные условия для горожан и позволит интересно проводить семейный досуг", – отметила Екатерина Вешкурцева.

В избирательном округе Дмитрия Елагина благоустроят участок улично-дорожной сети. На улице Розы Трениной появится автомобильная дорога с парковочными местами и зелеными насаждениями. Жителям микр. "Тюменский-1" не удавалось решить проблему благоустройства этой территории более трех лет, так как земельный участок принадлежал частным лицам. Дмитрий Елагин, приложивший немало усилий для решения данного вопроса, подчеркнул, что общими стараниями можно найти выход из любой ситуации. Сдать объект в эксплуатацию планируют в конце октября.