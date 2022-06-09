Программа детского кешбэка завершается в ночь на 15 июня

Программа детского кешбэка на путевки в загородные лагеря и центры отдыха завершается досрочно, так как лагеря заполнены на более 90%, сообщает Ростуризм.
Программа оказалась намного более востребованной, чем в прошлом году. Показатели программы детского кешбэка выполнены досрочно, а сама программа стала одной из самых эффективных мер национального проекта по туризму.
Динамика спроса на путевки в детские лагеря по программе кешбэка в этом году в 2 раза превысила прошлогодние показатели. Загрузка лагерей, участвующих в программе, превышает 90%, при этом в программе участвует почти в 1,5 раза больше лагерей, чем в прошлом – порядка 2100 организаций (80% от всех детских лагерей в стране).
На сегодня в рамках программы закуплено более чем 550 000 путевок.
Продажи начались в ночь на 31 марта и завершатся в 00:00 15 июня, при этом дети могут отправиться на отдых в рамках программы с 1 мая по 30 сентября.
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