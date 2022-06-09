Тюменская область выделит 500 млн рублей на создание инфраструктуры для парка "Богандинский"

Подготовка к открытию первой очереди индустриального парка "Богандинский" начнётся в 2022 году. Проект поддержало правительство Тюменской области, из регионального бюджета на создание инфраструктуры направят 500 млн рублей, сообщает АИР ТО.

Уже решен вопрос с подключением всех необходимых коммуникаций и открытием новых логистических путей. В частности, РЖД займется строительством жд-инфраструктуры, что особенно сегодня востребовано в условиях разрыва привычных транспортных цепочек, сообщает АИР со ссылкой на замгубернатора Андрея Пантелеева.

Отмечается, что открытие первой очереди – это лишь начало большой работы. Власти видят растущий спрос со стороны бизнеса на размещение в индустриальных и промышленных парках, поэтому развитие "Богандинского" будет продолжено и проходить в несколько этапов.

После окончания всех работ парк "Богандинский" объединит на своей территории резидентов, занимающихся разного вида обработкой, а площадка "ДСК 500" – компании, специализирующиеся на выпуске продукции для нефтегазового сектора и цифровых технологиях.