Якушев: отток специалистов из IT-отрасли не превышает 1%

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На государственном уровне для поддержки IT-индустрии создана новая институциональная среда, что является большим стимулом для развития отрасли, а новые льготы для сотрудников компаний способствуют сохранению кадров, считает полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

На XIII международном IT-форуме в Ханты-Мансийске полпред отметил, что плюсом к реализованному в прошлом году налоговому маневру в сфере IT, правительством России в антикризисный план включены новые меры поддержки. Это льготное кредитование IT-компаний, льготы по налогу на прибыль, запрет на использование иностранного программного обеспечения на объектах критической инфраструктуры. Кроме того, серьезная поддержка направлена на задачу удержания талантливых специалистов в сфере IT – это льготная ипотека под 5% и отсрочка от призыва в армию молодым специалистам.

"В результате, как говорят руководители предприятий IT-отрасли, отток специалистов составил не более 1% от численности занятых в этой сфере специалистов", - уточнил Якушев.