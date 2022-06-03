Тюменский завод намерен выпускать научные приборы для нефтегазовой отрасли, которых нет в России

Сотрудники тюменского предприятия "Неомаш" до конца 2022 года намерены освоить производство двух сложных научных приборов, которые сейчас в России не выпускаются, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

О планах предприятия глава региона рассказал в рубрике "Сделано в Тюмени", посвященной проектам по импортозамещению.

Расположенный на промплощадке ДСК500 "Неомаш" выпускает химические реакторы, фильтрационные установки и другое лабораторное оборудование для научных исследований. Таких предприятий четыре на всю страну. Годовой план производства – 200 миллионов рублей.

Производство на "Неомаше" не серийное: каждый прибор изготавливают под конкретную цель, по индивидуальному техническому заданию. Конструируют оборудование сами работники предприятия. Среди постоянных заказчиков – крупные нефтегазовые компании.

"Отечественный рынок лабораторного оборудования сегодня практически наполовину занят иностранными компаниями. Предприятие "Неомаш" при нашей активной поддержке выполняет очень важную миссию, предлагая российским ученым продукцию, которая не уступает зарубежным аналогам и во многом превосходит их", - отметил Моор.