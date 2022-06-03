Тюменцев предупредили об ужесточении наказания за нарушение требований пожарной безопасности

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности ужесточается с 8 июня, размер штрафов для граждан стали в 10 раз выше.

🟦За нарушение правил пожарной безопасности в лесах:

◽️гражданам – в размере от 15 до 30 тыс. рублей (было 1,5–3 тыс.),

◽️должностным лицам – от 30 до 50 тыс. рублей (было 10–20 тыс.),

◽️юридическим лицам – от 100 тыс. до 400 тыс. рублей (было 50–200 тыс.).

🟦За выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов:

◽️гражданам – 30–40 тыс. рублей (было 3–4 тыс.),

◽️должностным лицам – в 40–60 тыс. рублей (было 15–25 тыс.),

◽️юридическим лицам – в 300–500 тыс. рублей (было 150–250 тыс.).

🟦За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима и режима ЧС в лесах:

◽️гражданам – от 40 до 50 тыс. рублей (было 4–5 тыс. рублей),

◽️должностным лицам – от 60 до 90 тыс. рублей (было 20-40 тыс. рублей),

◽️юридическим лицам – от 600 тыс. до 1000 тыс. рублей (было 300-500 тыс.).

🟦За нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара (без пострадавших):

◽️гражданам – в размере от 50 до 60 тыс. рублей (было 5 тыс.),

◽️должностным лицам – от 100 до 110 тыс. рублей (было 50 тыс.),

◽️юридическим лицам – от 1000 тыс. до 2000 тыс. рублей (было 500-1000 тыс.).

Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем наступает при ущербе от 10 000 рублей. Нарушителю могут выписать штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или лишить свободы на срок до 4 лет.