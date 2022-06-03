Тюменцы в мае жаловались властям на дороги, благоустройство и ЖКХ

Жители Тюменской области в мае написали 3 661 сообщение органам власти через социальные сети и платформу обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе", сообщает Центр управления регионом.

Главной темой мая стали автомобильные дороги, в общей сложности по этой теме поступило 710 сообщений от жителей региона: на платформе "Госуслуги. Решаем вместе" — 371 сообщение, а в социальных сетях — 339 вопросов. Вторая по популярности тема - благоустройство, не остались без внимания ЖКХ, мусор, социальное обслуживание и защита.

В соцсетях жители области предлагали отремонтировать участки дорог, а также сообщали о подтоплениях территории, предлагали благоустроить парки и скверы и детские площадки. Тюменцы сообщали о некачественной работе управляющих компаний, жаловались на отключение воды и неубранный мусор во дворах, а также интересовались сроками поступления и условиями получения социальных выплат.

На платформе "Госуслуги. Решаем вместе" граждане сообщали о ямах и выбоинах на дорогах, интересовались строительством новых дорог и дорожной инфраструктуры, сообщали о состоянии детских площадок, узнавали сроки озеленения территории и сообщали о некачественной уборке контейнерных площадок для мусора. Также в прошлом месяце тюменцев интересовали сроки выплат пособий на детей от 3 до 7 лет и причины отказа.