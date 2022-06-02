Тюменцы на форум "Сильные идеи для нового времени" подали 133 проекта. Моор назвал три лучшие

133 тюменских проекта будут представлены на форуме "Сильные идеи для нового времени", которое проводит федеральное Агентство стратегических инициатив, губернатор Александр Моор особо выделил три: по развитию инвестпотенциала сел, по решению проблем бедных семей и по адаптации людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Инициативы жителей региона были рассмотрены на очередном заседании президиума штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях санкций. По мнению губернатора лучшими являются:

◽️проект Ольги Езикеевой "Капитаны бизнеса" - об улучшении инвестиционной привлекательности региона путем повышения деловой активности в муниципалитетах;

◽️проект Елены Анфилофьевой "Art-room: новый подход в решении проблем семей с низким уровнем доходов" - о борьбе с бедностью;

◽️инициатива Андрея Якунина о создании на базе СОНКО инфраструктуры для адаптации и реабилитации людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В целом на форум поступило 19 000 заявок, из них отберут только тысячу, наиболее ценные представят президенту России Владимиру Путину.