Роспотребнадзор разрешил тюменцам купаться в трех водоемах

Купальный сезон могут официально открыть база отдыха "Верхний бор", санаторий "Сибирь" и Кулига парк получившие в региональном управлении Роспотребнадзора санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водоемов санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования.

"На сегодняшний день санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам и нормам на сезон 2022 получили: АО "База отдыха Верхний Бор" – акватория озера Верхнее Кривое, АО "Центр восстановительной медицины и реабилитации "Сибирь" – акватория пруда б/н на 19 км Червишевского тракта и ООО "Дардиель-Ски" (Кулига парк) – пруд б/н на 32 км Ирбитского тракта", - сообщается на сайте РПН.

Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области с июня по август дополнительно организован мониторинг качества и безопасности воды в озерах и прудах, где купание запрещено и для отдыха населения используется только береговая зона: под наблюдением озера Круглое, Липовое, Цимлянское, пруды Южный, Утиный, Войновский, Плехановский, Студенческий. По состоянию на 2 июня исследовано 246 проб воды поверхностных водоемов, из них:

26 проб по санитарно-химическим показателям, 4 пробы не соответствовали по запаху, содержанию аммиака, железа, марганца;

193 пробы по микробиологическим и вирусологическим показателям, не соответствующих не выявлено;

27 проб по паразитологическим показателям, не соответствующих не выявлено.

Указанные водные объекты являются муниципальными, для купания не предназначены, органами местного самоуправления установлены информационные аншлаги "Купание запрещено".