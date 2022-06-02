Минимальная зарплата в Тюменской области с 1 июня равна 15 279 рублям

С 1 июня 2022 года минимальная зарплата в Тюменской области установлена в размере 15 279 рублей, это соответствует минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным законом, сообщает информцентра регионального правительства.
До увеличения минимальная зарплата в регионе была равна 13 890 рублей.
Соглашение заключили правительство региона, Союз "Тюменское межрегиональное объединение организаций профсоюзов "Тюменский областной совет профессиональных союзов" и Союз "Региональное объединение работодателей Тюменской области".
Работодателям Тюменской области предлагается присоединиться к соглашению или дать мотивированный письменный отказ.
На "минималку" начисляются районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в местностях с особыми климатическими условиями.
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