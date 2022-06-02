Санаторий "Сибирь" получил три золотые медали как лучшая здравница России

Три золотые медали Всероссийского форума "Здравница-2022" получил тюменский санаторий "Siberia resort & spa", за победу боролись санаторно-курортные учреждения из 27 регионов страны.

В Тюменской области делается ставка на санаторный отдых, который, по прогнозам экспертов, станет трендовым направлением в сфере отечественного туризма, и эффективное развитие санаторно-курортной и wellness-сферы - одна из приоритетных задач туристской отрасли региона, прокомментировала победу тюменского санатория директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

"У нас [региона ]есть все для организации первоклассного отдыха и оздоровления: высокопрофессиональные коллективы, современное оборудование и природные ресурсы", - отметила Трофимова.

По итогам 2021 года Тюменская область вошла в "двадцатку лидеров" национального туристического рейтинга. Объем турпотока региона - около 3 млн человек.