Для тюменцев на курорты запустили дополнительные поезда

На Свердловской железной дороге назначены сезонные летние и дополнительные поезда формирования Уральского филиала Федеральной пассажирской компании в направлении Черноморского побережья.

Из Тюмени дополнительные поезда в Анапу (№595/595) и Имеретинский Курорт (№589/590) будут отправляться по конкретным датам. Из Екатеринбурга в Анапу и Имеретинский Курорт поезда начнут курсировать ежедневно, до Новороссийска - через день.

Оформить билеты и узнать более подробную информацию о графике движения поездов можно на официальном сайте ОАО "РЖД", в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", а также в железнодорожных кассах. Продажа проездных документов уже открыта: приобрести билеты на большинство летних поездов можно за 90 суток до даты отправления.