В День России муниципальные парковки в Тюмени будут бесплатными

В День России В Тюмени в выходные и праздничные дни – 11, 12 и 13 июня все городские паркинги, включая многоуровневую парковку на набережной, будут работать в бесплатном режиме.

Тюменцы и гости города смогут оставить автомобиль на любой улице, которая входит в зону платного парковочного пространства. Сегодня оно представлено в периметре улиц Герцена – Челюскинцев – Республики – Первомайской – Советской – Профсоюзной.