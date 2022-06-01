Более 53 тысяч тюменцев проголосовали за проекты благоустройства городских территорий

Завершилось голосование в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Свыше 53 тысяч жителей Тюменской области высказали свое мнение на платформе za.gorodsreda.ru за дизайн-проекты по благоустройству общественных территорий в Ишиме, Тобольске и Тюмени., сообщил губернатор Александр Моор.

"Благодаря вашей активности на будущий год в этих городах мы построим и реконструируем шесть скверов и парков. Спасибо вам за участие, неравнодушие и жизненную позицию!" - поблагодарил земляков глава региона.