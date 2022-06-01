В новом наборе "Школы фермеров" тюменцев будут учить садоводству

В ГАУ Северного Зауралья стартовал третий поток "Школы фермера". Федеральный образовательный проект Россельхозбанка реализуется с привлечением предприятий АПК для теоретической и практической подготовки профессиональных кадров для сельского хозяйства.

По направлению "садоводство" будет обучаться 30 человек. Курс составит 252 часа. Знания слушатели будут получать от педагогов аграрного университета и остепенённых преподавателей из Челябинска. Также слушателей ждут серьёзные практические занятия – опытом поделятся лидеры в садоводстве.

"Я бы очень хотел, чтобы каждый из вас, получив знания и опыт, смог грамотно организовать на своей земле прибыльный производственный процесс, создать рабочие места для обеспечения Тюменской области и других регионов качественной продукцией. В этом я вижу ваше персональное участие в обеспечении продовольственной безопасности Российской Федерации", - обратился к слушателям третьего потока "Школы фермера" замгубернатора Владимир Чейметов.

"В нашем вузе есть Центр сельскохозяйственного консультирования, в который по направлению "садоводство" обращаются все больше и больше людей, - подчеркнула Лариса Глазунова. - Это не только частные лица, но и крупные компании, которые переориентируют свой бизнес именно на эту отрасль. В этом году даже от такого, казалось бы, вполне северного Уватского района на учебу в Школе поступило девять заявок - там планируют создание садоводческих кооперативов"

Директор Тюменского регионального филиала АО "Россельхозбанк" Михаил Стебихов рассказал что для него "Школа фермера" и нынешний садоводческий поток ассоциируются со словом "польза":

Это польза для всех: региона, предприятий, университета, и непосредственно для человека, который вложит полученные знания и талант, чтобы получить от земли щедрые дары в виде фруктов и ягод.

Программа теоретического курса "Школы фермера" предусматривает изучение правовых аспектов работы фермерских хозяйств, основ маркетинга, эффективных финансовых бизнес-моделей. Садоводы обстоятельно познакомятся с новейшими агротехнологиями на ведущих предприятиях отрасли и будут учиться кооперативному взаимодействию с крупными холдингами. Материалы лекций и практик будут доступны для слушателей в любое время.

Завершится курс защитой бизнес-планов. Занятия продлятся два с половиной месяца, по окончании слушателям проекта выдадут диплом установленного образца.