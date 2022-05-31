Масочный режим в Тюменской области перестал быть обязательным

Масочный режим в Тюменской области станет рекомендательным. По итогам заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции подписал изменения в постановление № 120-П об отмене обязательного режима. Это касается городского транспорта и общественных мест.

"Ослабить ограничения нам позволяет статистика: на протяжении последних 15 недель заболеваемость в регионе COVID-19 неуклонно снижается. За минувшие сутки всего 10 новых случаев. Тем не менее, коронавирус коварен. Берегите свое здоровье и своих близких. Не пропускайте вакцинацию", - сообщил губернатор Александр Моор.

Масочный режим в регионе был введен 6 мая 2020 года, позже он стал обязательным.

В соответствии с обновленным постановлением, жителям региона все же рекомендуется соблюдать масочный режим в местах массового пребывания людей. Предприятиям, организациям и индивидуальным предпринимателям рекомендовано ношение сотрудниками масок, в том числе - при доставке товаров, в соответствии с нормативными документами Роспотребнадзора.