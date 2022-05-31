Тюменцам увеличили прожиточный минимум

Прожиточный минимум с 1 июня увеличивается в Тюменской области, в расчете на душу населения он подрастёт почти на 2 тысячи рублей, губернатор Александр Моор подписал соответствующее постановление.

С 1 июня по 31 декабря 2022 года величина прожиточного минимума в Тюменской области составит: на душу населения - 13 919 рублей (было 11 950 рублей); для трудоспособного населения - 15 172 рубля (было 13 026 рублей); для пенсионеров - 11 970 рублей (было 10 277 рублей); для детей - 13 723 рубля (было 12 295 рублей), сообщает информационный центр регионального правительства.