В уватском лесу ликвидировали пожар на 19 га

В Уватском районе Тюменской области ликвидировали лесной пожар на площади 19 га, на данный момент действующих лесных и ландшафтных пожаров в регионе нет, сообщает информцентр правительства.

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