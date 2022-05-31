В уватском лесу ликвидировали пожар на 19 га

12:44 31 мая 2022
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В Уватском районе Тюменской области ликвидировали лесной пожар на площади 19 га, на данный момент действующих лесных и ландшафтных пожаров в регионе нет, сообщает информцентр правительства.

На территории Уватской авиазоны прошли осадки, пожарная опасность отсутствует. Вывозка сотрудников десантно-пожарной службы Тюменской авиабазы осуществляется на вертолете МИ-8.

 

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