Минцифры запустило сайт об ипотеке для IT-специалистов

Минцифры собрало на одной странице платформы Госулуг информацию по льготной ипотеке для сотрудников ИТ-компаний.

На сайте можно узнать, входит ли компания в перечень отвечающих условиям ИТ-ипотеки (работает поиск по ИНН и названию компании); посмотреть список банков, в которые можно обратиться, проверить условия программы и ознакомиться с требованиями к заемщикам.

"До 2024 года программой льготной ипотеки смогут воспользоваться не менее 50 тысяч специалистов, а общая сумма кредитов составит более 240 млрд рублей. В ближайшее время мы планируем увеличить лимит по заемным средствам для регионов-миллионников с 18 до 30 млн рублей", – рассказал замглавы Минцифры России Максим Паршин.

В Тюменской области оформить льготную ипотеку могут сотрудники ИТ-компаний не старше 44 лет, имеющие гражданство РФ, зарплату от 100 тыс. рублей (до вычета НДФЛ) за последние три месяца.

Сумма кредита для регионов с населением более миллиона человек — 18 млн рублей, для других регионов — 9 млн рублей. Максимальная ставка по ИТ-ипотеке — 5%, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%.

Воспользоваться льготной ипотекой можно для покупки квартиры от застройщика (в том числе – на этапе строительства), покупки частного дома от застройщика или земельного участка с дальнейшим строительством дома.