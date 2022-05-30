В Калининском и Центральном округах Тюмени начался второй этап опрессовок

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Второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей Тюмени, и соответственно, отключение горячей воды стартовал в Тюмени.

Специалисты УСТЭК проверят на прочность 74 км трубопроводов, расположенных в Калининском и Центральном административных округах. Период ограничения горячего водоснабжения для жителей домов, находящихся в контуре испытаний, составит 12 дней, адреса домов и график отключения ГВС здесь.

УСТЭК просит тюменцев сообщать об обнаружении растекания воды или других признаков повреждения теплосетей по телефону контакт центра: +7 (3452) 38-62-00.

Во время проведения первого этапа гидравлических испытаний тепловых сетей проверено практически 140 км трубопровода, выявлено 28 повреждений, они потенциально могли стать причиной порыва сетей зимой. Все выявленные повреждения устранены в положенный срок. Подача горячего водоснабжения потребителям восстановлена.

"Участки тепловых сетей, на которых проходят капитальные ремонты, продолжают оставаться отключенными от действующей сети. Работы на них отличаются по сложности и масштабу от работ, проводимых в рамках гидравлических испытаний", - пояснили в УСТЭК.