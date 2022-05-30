Аграрии Тюменской области на 79% выполнили план по яровому севу

13:22 30 мая 2022
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Фото департамента АПК

Общая посевная площадь в нынешнюю посевную кампанию достигла  1024,2 тыс. га, 79% из них уже засеяны.

"Зерновые и зернобобовые культуры посеяны на 80%, технические культуры - на 88%, а картофель — на 85%. Полностью выполнены планы по посеву гороха, сейчас сельхозтоваропроизводители сеют эту культуру с перевыполнением плана", - сообщает департамент АПК.

Первые посевные работы в Тюменской области стартовали 15 апреля 2022 года. Общая посевная площадь в этом году увеличилась на 7079 га (1017,126 тыс. га было в  2021-м).

Теги: АПК , посевная
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