Аграрии Тюменской области на 79% выполнили план по яровому севу

Фото департамента АПК

Общая посевная площадь в нынешнюю посевную кампанию достигла 1024,2 тыс. га, 79% из них уже засеяны.

"Зерновые и зернобобовые культуры посеяны на 80%, технические культуры - на 88%, а картофель — на 85%. Полностью выполнены планы по посеву гороха, сейчас сельхозтоваропроизводители сеют эту культуру с перевыполнением плана", - сообщает департамент АПК.

Первые посевные работы в Тюменской области стартовали 15 апреля 2022 года. Общая посевная площадь в этом году увеличилась на 7079 га (1017,126 тыс. га было в 2021-м).