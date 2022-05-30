Сладковский район первым в Тюменской области завершил посевную, яровой сев в районе выполнен на площади почти 19 тысяч гектаров, сообщает департамент АПК.
Под зерновые и зернобобовые культуры аграрии района в этом году отвели чуть больше 12 тысяч гектаров, кукуруза заняла свыше 1,2 тыс. га, лен — 140 га картофель — 38 га. Однолетними травами засеяно 5,5 тыс га.
Следующим этапом станет химическая обработка посевов сельскохозяйственных культур и обработка паров.
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