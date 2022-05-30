В Уватском районе локализовали лесной пожар

За прошедшие выходные в Тюменской области ликвидировали один лесной пожар на площади 8,5 га и два ландшафтных на площади 6 га.

На утро 30 мая действующих ландшафтных пожаров нет, один лесной пожар тушат в Уватском районе, он уже локализован, сообщили в региональном правительстве. Пожар возник в зоне космического мониторинга. Доставка сил пожаротушения осуществлялась с помощью вертолета. На тушении пожара задействовано 10 десантников-пожарных Уватского филиала Тюменской авиабазы.

В предстоящие три дня средняя пожарная опасность сохраняется на территории Ишимской авиазоны, в Тюменской, Тобольской и Уватской авиазонах прогнозируется низкая пожарная опасность.

В лесах жителям и гостям региона находиться запрещено до 16 июня, также нельзя разводить костры и готвить пищу на открытом огне.