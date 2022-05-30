Росавиация продлила до 6 июня запрет на полеты в южные аэропорты

Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен до 6 июня.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Из Тюмени в Сочи ежедневные рейсы с 1 июня осуществляет АК "Ямал", в Минводы из областной столицы можно улететь по вторникам и субботам с 4 июня. Ежедневные прямые рейсы из Тюмени в Сочи с 1 июня запустит и Аэрофлот. Помимо этого, из Тюмени в Сочи пять раз в неделю, за исключением вторника и четверга, осуществляет рейс Nordwind Airlines.