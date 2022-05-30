На развязке по Московскому открыли для движения правую полосу

После ремонта на развязке по Московскому тракту после ремонта открыто движение по правой полосе и двум петлям, сообщает Главное управление строительства ТО.

С 15 апреля подрядная организация перекрывала движение по правой полосе по направлению в город. Были демонтированы верхние слои дорожного покрытия до основания моста. Проведены бетонные работы по восстановлению основания, уложен новый гидроизоляционный слой. Отремонтированы водоотводные системы и фундаменты стоек ограждения. Уложено два слоя асфальта.

Сейчас движение ограничено по левой полосе. Подрядчику предстоит выполнить работы по восстановлению этой части развязки.

Ремонт путепровода выполняется в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".