На развязке по Московскому открыли для движения правую полосу

После ремонта на развязке по Московскому тракту после ремонта открыто движение по правой полосе и двум петлям, сообщает Главное управление строительства ТО.
С 15 апреля подрядная организация перекрывала движение по правой полосе по направлению в город. Были демонтированы верхние слои дорожного покрытия до основания моста. Проведены бетонные работы по восстановлению основания, уложен новый гидроизоляционный слой. Отремонтированы водоотводные системы и фундаменты стоек ограждения. Уложено два слоя асфальта.
Сейчас движение ограничено по левой полосе. Подрядчику предстоит выполнить работы по восстановлению этой части развязки.
Ремонт путепровода выполняется в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
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