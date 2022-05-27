Тюменские бизнесмены решили скинуться на "грант" для юного коллеги из Голышманово

13 -летний предприниматель из Голышманово Александр Сотников стал одной из ключевых фигур Дня предпринимателя в Тюмени.

Сначала про него в посте написал губернатор Александр Моор:

Он начинающий фермер. Поразмышляли с ним, каким бизнесом можно заняться в таком возрасте.

Затем идейный лидер проекта "Капитаны бизнеса" Ольга Езикеева на площадке "Сельское молодежное предпринимательство: взгляд в будущее" привела мальчика в пример, когда говорила что главное - иметь желание для развития. По ее словам, чтобы заниматься своим делом и успевать в учебе, Саша просыпается каждое утро в 6 часов, а еще он занимается музыкой, участвует в соревнованиях по боксу и отлично учится в школе.

Сашин бизнес - животноводство, для расширения ему нужны деньги на постройку нового помещения для скота, но финаною помощь от региона он пока рассчитывать не может. И даже объявленный сегодня губернатором грант для предприимчивых подростков 14-15 лет ему пока не доступен.

Президент ГК "Автоград" Алексей Салмин на дискуссии про развитие сельского предпринимательства предложил коллегам "собрать в шапку" 500 млн рублей (именно такой сумме равен грант), чтобы Саша Сотников мог реализовать свою идею. Деньги мальчик получит под расписку о том, что они будут потрачены на развитие бизнеса.