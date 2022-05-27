Александр Моор назвал топ-3 задач по развитию бизнес-сообщества

Проблемы и перспективы развития предпринимательства обсудили в Тюмени на бизнес-планерке. Губернатор Александр Моор рассказал, что регион может предложить бизнесу и партнерам, чтобы развиваться даже в условиях санкций.

Повышать статус предпринимателя:

Если ты создал хотя бы одно рабочее место, ты должен быть уважаемым человеком.

Решения принимать с точки зрения пользы:

В принятии решений власть всех уровней должна руководствоваться простым принципом – мешают они бизнесу или помогают.

Поддержка бизнеса на госуровне:

Нам нужна долгосрочная государственная политика в отношении бизнеса. Декриминализация экономических статей. Понятные льготы по налогам. Бывает так, что мы долго обсуждаем, говорим, но боимся делать. Предлагаю, к примеру, начинающих предпринимателей освободить на пять лет от всех проверок. Контролирующие органы могут выступать в роли консультантов.

Губернатор отметил, что большой потенциал для развития экономики есть не только в областной столице, но и муниципалитетах региона. Проект "Капитаны бизнеса" это доказал. "Наша цель – сделать так, чтобы в каждом небольшом городе или райцентре у всех, в том числе у молодёжи, была возможность открыть своё дело и получить доступ ко всем мерам поддержки, которые мы предлагаем в Тюменской области", - подчеркнул Моор.