Александр Моор позавтракал с начинающими предпринимателями

За завтраком с молодыми предпринимателями обсудили проблемы и вопросы, с которыми они сталкиваются, говорили о перспективных нишах, возможности создания медицинского и IT-кластеров, наставниках, мотивации и многом другом, рассказал в Telegram-канале губернатор Алексадр Моор.

"Ребята рассказали о своих проектах, некоторые по-хорошему удивили. Дал поручение коллегам проработать и оказать возможную поддержку. ... Рассказал о новой форме финансовой поддержки. Уже в июле мы начнем выдавать бизнесменам от 14 до 25 лет гранты для развития своего дела: до полумиллиона рублей. Предприниматель со своей стороны должен инвестировать четверть от суммы полученного гранта", - написал Моор.

Глава региона посоветовал молодым людям следить за трендами, ничего не бояться и быть готовыми перестроиться под любые обстоятельства. "Мы заинтересованы, чтобы в жизнь воплощались самые смелые идеи и планы предпринимателей", - подчеркнул он.

В беседе с ребятами губернатор вспомнил, как в своем детстве для спортивной команды с друзьями наносил на футболки с помощью трафарета и краски номера и фамилии игроков. Сейчас это могло бы стать неплохим бизнесом, отметил Моор.