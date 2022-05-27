Лучшие молодежные бизнес-идеи выбрали в Тюмени

В Тюмени назвали победителей областного конкурса молодежных бизнес-идей "Расширяем горизонты. ProfilUM".
Студенты 30 профессиональных образовательных организаций Тюменской области представили предпринимательские проекты.
Лучшие бизнес-идеи:
Максим Чувашов - приложение для фитнеса "Affofit" с поминутной оплатой;
Арина Минеева - сувенирная продукция из шишек "Шишка_72";
Ангелина Катникова - комната психологической разгрузки "Точка спокойствия".
Победители по номинациям:
Самая магическая бизнес-идея - студия для женщин "QUEEN VENUS", Полина Ишутина;
Самая перспективная бизнес-идея - свечи из вощины и соевого воска, Юлия Кулакова;
Самая инновационная бизнес-идея - цветочный хостел, Дубровина Евгения.
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