Евгений Заболотный: благоустройство дворов - совместная работа горожан, власти и депутатов

Вопрос благоустройства городских территорий и развития комфортной городской среды обсудили депутаты Тюменской городской думы на очередном пленарном заседании.

Как сообщила представитель департамента городского хозяйства, в 2021 году планы по благоустройству дворов, скверов, зеленых уголков и прочих общественных пространств выполнены в полном объеме. На 2022 год в городе запланировано комплексное благоустройство 55 дворов, замена инженерных сетей в них уже началась.

По словам председателя постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Дмитрия Антипова, все, что запланировано по благоустройству в рамках программы "Формирование современной городской среды в городе Тюмени на 2019-2025 годы, выполняется в срок. По последним трем годам администрация города работает в строгом графике, стопроцентно выполняя показатели по благоустройству.

"Программа развития комфортной городской среды состоит из нескольких направлений, прежде всего - создание комфортных условий во дворах. Ежегодно более 50 дворов берем в работу, в частности в 2022 году отремонтируем 55 дворов. Это совместная работа жителей, депутатов и администрации города, управляющих компаний - очень большой управленческий коллектив, который и решает задачу по благоустройству и формированию новых общественных пространств", - подчеркнул председатель гордумы Евгений Заболотный.