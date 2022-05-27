Тюменцы могут онлайн посмотреть ток-шоу "Тюменская область: бизнес-код региона"

В Технопарке сегодня проходит предпринимательский форум. Одной из части программы является ток-шоу "Тюменская область: бизнес-код региона". Начало - в 11:00, желающие могут посмотреть дискуссию онлайн.

Спикерами на шоу выступят губернатор Тюменской области Александр Моор, руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования

Дмитрий Белоусов, декан экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова (в формате видеоинтервью Александр Аузан, член правления, статс-секретарь – заместитель генерального директора АО "Корпорация "МСП" Наталья Коротченкова, основатель компании "Этажи" Ильдар Хусаинов, председатель Совета директоров ХК "Сибинтел" Владимир Шевчик.