Тюменцы могут онлайн посмотреть ток-шоу "Тюменская область: бизнес-код региона"

10:55 27 мая 2022
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В Технопарке сегодня проходит предпринимательский форум. Одной из части программы является ток-шоу "Тюменская область: бизнес-код региона". Начало - в 11:00, желающие могут посмотреть дискуссию онлайн

Спикерами на шоу выступят  губернатор Тюменской области Александр Моор, руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
Дмитрий Белоусов, декан экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова (в формате видеоинтервью Александр Аузан, член правления, статс-секретарь – заместитель генерального директора АО "Корпорация "МСП" Наталья Коротченкова, основатель компании "Этажи" Ильдар Хусаинов, председатель Совета директоров ХК "Сибинтел" Владимир Шевчик.

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