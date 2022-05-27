Половина тюменцев высказывается за возможность покупки автомобиля на деньги маткапитала

В Госдуму внесен законопроект, если его примут - можно будет тратить средства маткапитала на покупку отечественного автомобиля. SuperJob выяснил, как представители экономически активного населения из Тюмени относятся к подобной инициативе.

Каждый второй тюменец поддерживает предложение, которое позволит тратить средства материнского капитала на покупку автомобиля: "Если в этом нуждаются родители ребенка. Как средство передвижения или для заработка".

Против инициативы высказались 28% опрошенных: "Большие риски возникновения мошеннических схем с потерей средств"; "Многие необразованные семьи рожают много детей для получения маткапитала, а потом не следят за детьми"; "Я категорически против. Машина — это не предмет первой необходимости. Тем более для ребенка. Авто — это источник трат: страховка, бензин, ремонт"; "Жилье должно быть в приоритете"; "Почему именно отечественного авто?! Импортные безопаснее".

Женщины одобряют идею покупки автомобиля на материнский капитал чуть чаще мужчин (54 и 46% соответственно). Тюменцы в возрасте от 35 до 44 лет позитивно оценивают инициативу чаще более молодых и более зрелых сограждан (63%). Среди респондентов с зарплатой до 50 тыс. руб. сторонников нового способа вложения маткапитала больше, чем среди тех, кто зарабатывает выше (58%). Респонденты с детьми одобряют законопроект чаще бездетных (58 и 42%).

По сравнению с исследованиями прошлых лет, россияне все чаще хотят иметь возможность тратить средства маткапитала на покупку автомобиля. В 2015 году, согласно опросам SuperJob, аналогичная инициатива получила поддержку 45% граждан, в 2009 — 43%.