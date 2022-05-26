Тюменские власти продлили действие особого противопожарного режима до 16 июня

Запрет на посещение лесов в рамках действующего особого противопожарного режима продлен по 16 июня. Губернатор Александр Моор подписал соответствующее постановление.

❗️ В рамках особого противопожарного режима по-прежнему действуют:

✅ запрет на разведение костров, сжигание сухой травы, мусора;

✅ запрет на приготовление пищи на открытом огне, углях;

✅ запрет организациям на проведение пожароопасных работ;

✅ запрет на использование пиротехнических изделий.





Виновные в нарушении требований правил пожарной безопасности в лесах несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поджигатели несут не только административную, но и уголовную ответственность.

Если вы заметили начинающийся пожар в лесу, сообщите об этом по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение “Берегите лес” или по короткому номеру 112.