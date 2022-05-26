Тюменские власти продлили действие особого противопожарного режима до 16 июня

Запрет на посещение лесов в рамках действующего особого противопожарного режима продлен по 16 июня. Губернатор Александр Моор подписал соответствующее постановление.
❗️ В рамках особого противопожарного режима по-прежнему действуют:
✅ запрет на разведение костров, сжигание сухой травы, мусора;
✅ запрет на приготовление пищи на открытом огне, углях;
✅ запрет организациям на проведение пожароопасных работ;
✅ запрет на использование пиротехнических изделий.
Виновные в нарушении требований правил пожарной безопасности в лесах несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поджигатели несут не только административную, но и уголовную ответственность.
Если вы заметили начинающийся пожар в лесу, сообщите об этом по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение “Берегите лес” или по короткому номеру 112.
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