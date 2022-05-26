В Тюменской области действуют два природных пожара

Один ландшафтный и один локализованный лесной пожар действуют в Тюменской области по данным на утро 26 мая.
За прошедшие сутки зафиксирован 1 новый лесной пожар, ликвидирован 1 лесной пожар на площади 2 га. Также зарегистрировано 5 ландшафтных пожаров, из них 4 новых, за сутки ликвидировано 4 ландшафтных пожара на площади 4 га.
26 мая на всей территории Тюменской области установлен III класс пожарной опасности, в регионе действует особый противопожарный режим.
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