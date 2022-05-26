Тюменская область возьмет шефство над Краснодоном

Тюменская область окажет Краснодону и Краснодонскому району Луганской Народной республики гуманитарную помощь и оказет содействие в восстановлении экономики, сообщил губернатор Александр Моор.

Инициатива взять шефство над Краснодоном принадлежит депутатам Тюменской облдумы, фракции ЕР и КПРФ единогласно поддержали предложение, на пленарном заседании думы вопрос рассмотрели и приняли постановление о рекомендации правительству "оказать гуманитарную помощь и организовать сотрудничество" с указанными территориями.

Краснодон является городом областного значения в Луганской области, во время Великой Отечественной войны погибла молодежная организация "Молодая Гвардия".

"Наш святой долг помочь жителям ДНР и ЛНР, которые много лет переживали геноцид. Надеюсь, что все цели, поставленные Президентом России, скоро будут достигнуты, но уже сейчас мы можем не оставаться в стороне - есть возможность оказать гуманитарную поддержу. Мы заключим с Краснодоном и Краснодонским районом соглашение. Будем налаживать мирную жизнь, восстанавливать экономику, будем воспитывать молодое поколение в духе любви к родине", - прокомментировал решение депутатов Александр Моор.