Более 600 тюменцев бесплатно обучатся новым специальностям

Более 660 тюменцев станут участниками образовательных курсов по федеральному проекту "Содействие занятости" национального проекта "Демография". Обучение проводится бесплатно, заявки еще принимаются.
Пройти обучение в 2022 году могут мамы детей дошкольного возраста, ищущие работу и находящиеся в декретном отпуске, безработные граждане и люди предпенсионного возраста, молодые соискатели (до 35 лет включительно). Также программа помогает студентам последних курсов вузов и колледжей, желающим трудоустроиться, и для которых в базе Центра занятости нет вакансий по специальности, а также тем, кто за 4 месяца после завершения учебы или военной службы не нашел работу. Заявки также могут подать те, у кого нет профессионального или высшего образования и находящиеся под риском увольнения.
Обучение организуют три оператора: Ворлдскиллс, Томский государственный университет и РАНХиГС.
Выбрать направление обучения можно из соответствующего перечня, в котором содержатся наиболее востребованные образовательные программы. В их числе — программы, которые реализуют Тюменский государственный университет, Тюменский индустриальный университет, а также сеть региональных организаций среднего профессионального образования (в том числе Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса).
В настоящее время жители области проявляют наибольший интерес к таким программам как:
- Специалист по работе на маркетплейсах;
- Кадровое администрирование;
- Безопасность технологических процессов и производств, охрана труда и окружающей среды;
- 1С программист;
- Парикмахер.
Записаться на обучение можно на портале "Работа России". После подачи заявки на обучение необходимо пройти профориентацию в центре занятости и заключить договор.
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