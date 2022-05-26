Более 600 тюменцев бесплатно обучатся новым специальностям

Более 660 тюменцев станут участниками образовательных курсов по федеральному проекту "Содействие занятости" национального проекта "Демография". Обучение проводится бесплатно, заявки еще принимаются.

Пройти обучение в 2022 году могут мамы детей дошкольного возраста, ищущие работу и находящиеся в декретном отпуске, безработные граждане и люди предпенсионного возраста, молодые соискатели (до 35 лет включительно). Также программа помогает студентам последних курсов вузов и колледжей, желающим трудоустроиться, и для которых в базе Центра занятости нет вакансий по специальности, а также тем, кто за 4 месяца после завершения учебы или военной службы не нашел работу. Заявки также могут подать те, у кого нет профессионального или высшего образования и находящиеся под риском увольнения.

Обучение организуют три оператора: Ворлдскиллс, Томский государственный университет и РАНХиГС.

Выбрать направление обучения можно из соответствующего перечня, в котором содержатся наиболее востребованные образовательные программы. В их числе — программы, которые реализуют Тюменский государственный университет, Тюменский индустриальный университет, а также сеть региональных организаций среднего профессионального образования (в том числе Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса).

В настоящее время жители области проявляют наибольший интерес к таким программам как:

- Специалист по работе на маркетплейсах;

- Кадровое администрирование;

- Безопасность технологических процессов и производств, охрана труда и окружающей среды;

- 1С программист;

- Парикмахер.

Записаться на обучение можно на портале "Работа России". После подачи заявки на обучение необходимо пройти профориентацию в центре занятости и заключить договор.