Более 300 инвестпроектов реализовано в Тюменской области в 2021 году

В 2021 году реализовано 330 инвестиционных проектов, создано более 3 000 рабочих мест, заявил губернатора Александр Моор.

"Работа по привлечению инвестиций включала в себя предоставление налоговых преференций для региональных инвесторов, развитие производственных площадок и привлечение инвесторов в приоритетные сферы развития Тюменской области. Мы продолжаем формировать муниципальные индустриальные площадки. На начало этого года в реестр включено 5 таких муниципальных индустриальных площадок", - сообщил глава региона.

Активная работа ведется в муниципальных образованиях. Разработано 15 инвестиционных профилей, включающие пул инвестиционных идей и предложений с расчетом ресурсов и прогнозов развития на несколько лет вперед.

Наиболее эффективным инструментом привлечения инвестиций в промышленность Моор назвал индустриальные парки. На сегодня резидентами Боровского и Богандинского парков являются 19 компаний.