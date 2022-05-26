Боровская птицефабрика получит из бюджета около 2 млрд рублей на восстановление производства

Птицефабрика "Боровская", уничтожившая из-за вспышки птичьего гриппа поголовье кур на основой производственной площадке, получит финансовую поддержку из областного бюджета, заявил губернатор Александр Моор.

Предприятию решено выделить 1,92 млрд рублей, в том числе в 2022 году 322 млн рублей. 122 млн птицефабрика уже получила и направила на восстановление поголовья и запуск производственного процесса.

По словам губернатора, в полную силу все цеха предприятий начнут работать к декабрю 2022 года.