Тюменский Нефтегазовый кластер объединил 70 предприятий РФ

10:37 26 мая 2022
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Нефтегазовый кластер Тюменской области объединяет  70 предприятий, сообщил губернатор Тюменской области Моор.

Развитие Нефтегазового кластера продолжается, для его участников предусматриваются стимулирующие меры поддержки. 

"Для развития кооперационных цепочек нефтегазового кластера в конце 2021 года было принято решение о новой мере поддержки в виде возмещения нефтегазодобывающим компаниям части стоимости товарно-материальных ценностей, приобретенных у участников кластера, зарегистрированных в Тюменской области. Процент возмещения варьируется от 1,5 до 5. Аналогов такой поддержки в стране нет", - отметил Моор.

 

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