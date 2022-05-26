Тюменский Нефтегазовый кластер объединил 70 предприятий РФ

Нефтегазовый кластер Тюменской области объединяет 70 предприятий, сообщил губернатор Тюменской области Моор.
Развитие Нефтегазового кластера продолжается, для его участников предусматриваются стимулирующие меры поддержки.
"Для развития кооперационных цепочек нефтегазового кластера в конце 2021 года было принято решение о новой мере поддержки в виде возмещения нефтегазодобывающим компаниям части стоимости товарно-материальных ценностей, приобретенных у участников кластера, зарегистрированных в Тюменской области. Процент возмещения варьируется от 1,5 до 5. Аналогов такой поддержки в стране нет", - отметил Моор.
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