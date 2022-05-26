Особенности полимерпесчаной плитки: что следует знать

Для отделки дорог, пешеходных зон, автостоянок и прочих важных мест используется полимерпесчаная плитка. Ее название говорит само за себя: изготавливается она из полимерных материалов, следовательно, обладает удивительной стойкостью практически ко всем катаклизмам. Поэтому она по-своему универсальна: ее кладут и на детских площадках, и на дорожках для велосипедистов, и рядом с жилыми домами, и возле зданий, часто посещаемых людьми (поликлиники, магазины, больницы, центры соцзащиты и занятости, школы, детские сады, а также офисные помещения).

Основные характеристики полимерпесчаной плитки:

1. Износоустойчивость. Она выглядит сравнительно новой даже через десять-двадцать лет эксплуатации.

2. Плотность. Она не раскалывается, но выдерживает многое.

3. Эстетичность. На нее в буквальном смысле слова приятно смотреть.

4. Устойчивость к влаге (плитка не разрушается при ливнях, оттепели, во время резких перепадов температуры).

5. Она практически не скользит, поэтому отлично подходит для прогулок зимой. Выпавший снег легко можно убрать: он не "приклеивается".

Полимерпесчаные плитки намного легче бетонных, благодаря чему их проще загрузить и выгрузить. По этой самой причине они пользуются спросом в специализированных магазинах (в том числе и интернет-магазинах).

Особенности заказа плитки в компании "Неокомпозит"

Весьма известной является компания "Неокомпозит" в Тюмени: она производит и реализует множество стройматериалов, отличающихся высоким качеством и сравнительно низкой ценой.

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Также можно заказать звонок непосредственно на сайте: для этого достаточно оставить заявку и вкратце описать вопрос. Через короткое время сотрудники сами позвонят потенциальному клиенту.

Из вышесказанного понятно, что полимерпесчаная плитка – это фактически беспроигрышный вариант для любой дороги. Конечно, если работы проводятся в городе и по указанию местных властей, то с покупкой материалов разбираются на начальственном уровне. Но если речь идет о самостоятельной укладке, например, вокруг собственного загородного коттеджа, то хозяину придется заниматься этим самостоятельно.

Кто-то выкладывает сам, но большинство предпочитают нанимать рабочих. Впрочем, такая плитка кладется довольно легко: это не бетон, с которым предстоит еще предварительно повозиться. При работе с полимерпесчаными материалами главное – это аккуратность.