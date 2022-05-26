Станция скорой медпомощи Тюмени получила 16 новых автомобилей

16 новых автомобилей поступили в автопарк тюменской Станции скорой медицинской помощи. Две машины специально оборудованы для экстренных выездов врачебных бригад.

"В комплектацию входят аппараты для непрямого массажа сердца, которые освобождают руки медиков. Пока робот без устали проводит качественные компрессии грудной клетки, врач с фельдшером проводят интубацию и лекарственную терапию и другие манипуляции человеку с остановкой сердца и дыхания", – рассказала главный врач тюменской Станции скорой медицинской помощи Лидия Остроумова.

Главный врач отметила, что каждый автомобиль укомплектован надежной, долговечной и компактной аппаратурой, а также инструментами и специальными приспособлениями, позволяющими спасти пациенту жизнь и выполнить его безопасную транспортировку.

"Аппараты искусственной вентиляции легких снабжены батареями, которые рассчитаны на четыре года работы без подзарядки. Их функционально дополняют дефибриллятор, работающий как в ручном, так и в автоматическом режиме, пульсоксиметр и монитор, как говорится, в одном флаконе", – поделилась главный врач Станции скорой медицинской помощи.

По словам начальника транспортного отдела Станции скорой медицинской помощи Сергея Тупика, в автомобилях имеются многорычажная подвеска и реечный рулевой механизм – все это добавляет маневренности, легкости и плавности в управлении, а значит, транспортировка пациентов станет еще комфортнее и бережнее.

Штатное оснащение включает автономные отопители, кондиционеры, Usb-розетки для зарядки планшетов, видеорегистраторов и медицинского оборудования, двухдиновые магнитолы с навигационной системой. Камера заднего вида поможет водителям новых карет скорой помощи безопасно и уверенно осуществлять парковку в вечернее и ночное время в заставленных машинами дворах и сэкономит драгоценное время всей бригаде.

"Салон стал выше и шире, и от этого одни только плюсы: он больше вмещает оборудования, и медицинские работники смогут свободно передвигаться в полный рост. В кабине, где заполняются бумажные карты на пациента, появилось дополнительное освещение", – уточняет начальник транспортного отдела Сергей Тупик.

Специфика работы скорой такова, что машины используются интенсивно и в течение пяти лет вырабатывают свой ресурс. Потому вновь прибывший транспорт будет востребован и придет на замену устаревшему, что повысит надежность автопарка скорой в Тюмени и Тюменском районе. По статистике, ежесуточно бригады оказывают помощь 500 и более пациентам. Все новые машины в ближайшее время выйдут на линии и будут спешить на помощь людям.