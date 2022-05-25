Лариса Шиловцева рассказала о распределении мест в тюменских загородных лагерях

В 2022 году выделено свыше 20 000 мест в загородные лагеря Тюменской области, летняя оздоровительная кампания в регионе начнется 28 мая, сообщила президент региональной Ассоциации отдыха и оздоровления населения Лариса Шилова.

Первые смены будут открыты в лагере им. Юрия Гагарина и в "Серебряном бору", сейчас сотрудники лагерей проходят ревакцинацию, прививаются от многих заболеваний, все прошли углубленный медицинский осмотр

По программе детского кэшбека продано 7 тысяч путевок. 60 человек из других регионов посетят лагеря Тюменской области. В оздоровительных центрах региона будут отдыхать 15 человек, прибывших из ЛНР и ДНР, а также 50 детей погибших военнослужащих из Краснодонского района ЛНР, по распоряжению Губернатора Александра Моора.

В лагерях отдохнут 116 детей с ограниченными возможностями, более 700 путевок приходится на реабилитационный центр "Родник".

В 2022 году свыше 300 молодых людей получили удостоверения вожатых.