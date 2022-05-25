Количество полетов из Тюмени в Ереван может удвоиться

10:17 25 мая 2022
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Полеты по маршруту Тюмень—Ереван авиакомпания ЮТэйр возобновила в мае, рейсы осуществляются по воскресеньям.

Тюменцы в Армению пока могут улететь раз в неделю, но на будущее число рейсов в этом направлении может увеличиться, заявил заместитель губернатора Андрей Пантелеев. 

"Визит делегации Армении в Тюмень во главе с заместителем Министра экономики Республики Нареком Теряном начался с первого, открытого после перерыва, прямого авиарейса Тюмень-Ереван. Пока он выполняется раз в неделю, но мы планируем увеличить периодичность в 2 раза", - сообщил в своем Telegram-канале замгубернатора. 

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