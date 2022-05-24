Аналог иностранных магазинов приложений запустят в России

Правительство РФ приняло решение о создании аналога магазина приложений для сохранения доступа россиян к привычным сервисам. На такой площадке отечественные разработчики и их зарубежные коллеги смогут размещать и продавать свои программы.

"Практика внедрения ГЛОНАСС и платежной системы "Мир" показала правильность такого подхода. Это может стать еще одним элементом обеспечения технологической независимости страны, о которой также говорил глава государства", – сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

После появления сервис будет в обязательном порядке предустанавливаться на все новые устройства, как на ввозимые из-за рубежа, так и на произведенные непосредственно в России, отмечается в Telegram-канале правительства РФ.